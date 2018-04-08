Ещё
«Формула хороших дел»: в Тольятти дан старт баскетбольному турниру
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Формула хороших дел»: в Тольятти дан старт баскетбольному турниру 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Сегодня, 8 апреля, стартовал баскетбольный турнир среди команд юношей 2006-2007 годов рождения в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». Участниками мероприятия стали три тольяттинские команды, которые представляют СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья», а также самарская СШОР № 1. Площадкой для проведения матчей турнира назначен Дворец спорта «Волгарь», который был реконструирован четырьмя годами ранее.
Фото: администрация г. о. Тольятти
В соответствии с регламентом будет проведено 4 тура. Уже сегодня состоялись первые игры: «Красные Крылья-1» — «Красные Крылья-2»; «Красные Крылья-3» — СШОР № 1; «Красные Крылья-1» — «Красные Крылья-3»; «Красные Крылья-2» — СШОР № 1. Вечер завершился парадом команд-участниц и мастер-классом тренера команды ДЮБЛ «Тольятти» Александра Гусева. 17 апреля, 15 и 25 мая состоятся очередные матчи турнира. Также в планах мастер-классы от известных баскетболистов и тренеров. Организатором выступает администрация г. о. Тольятти.
Фото: Pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
Турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера РФ Павла Иванникова стартовал в областном центре Тольяттинцы отправятся представлять Самарскую область на всероссийском этапе фестиваля Ночной хоккейной лиги Приезжие злоумышленницы украли у тольяттинских пенсионеров около четверти миллиона рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой309
Нурмагомедов обратился к Макгрегору4
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение