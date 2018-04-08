«Формула хороших дел»: в Тольятти дан старт баскетбольному турниру

Сегодня, 8 апреля, стартовал баскетбольный турнир среди команд юношей 2006-2007 годов рождения в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». Участниками мероприятия стали три тольяттинские команды, которые представляют СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья», а также самарская СШОР № 1. Площадкой для проведения матчей турнира назначен Дворец спорта «Волгарь», который был реконструирован четырьмя годами ранее.

Фото: администрация г. о. Тольятти

В соответствии с регламентом будет проведено 4 тура. Уже сегодня состоялись первые игры: «Красные Крылья-1» — «Красные Крылья-2»; «Красные Крылья-3» — СШОР № 1; «Красные Крылья-1» — «Красные Крылья-3»; «Красные Крылья-2» — СШОР № 1. Вечер завершился парадом команд-участниц и мастер-классом тренера команды ДЮБЛ «Тольятти» Александра Гусева . 17 апреля, 15 и 25 мая состоятся очередные матчи турнира. Также в планах мастер-классы от известных баскетболистов и тренеров. Организатором выступает администрация г. о. Тольятти.

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