Приземленный футбол в день космонавтики. «Локо» переборол «Ростов» в Черкизове

О сложном футболе на Пасху и в День космонавтики — в репортаже «Советского спорта».

ИНОПЛАНЕТНЫЙ ГОСТЬ

Именно этот трек группы Мумий Тролль включили перед началом матча на «РЖД-Арене». Явно не по случаю Пасхи. Может, ввиду Дня космонавтики, а может — из-за приезда «Ростова». Инопланетным гостем команду Валерия Карпина назвать сложно, а вот самого тренера — вполне. Он и в Европе поиграл, и чемпионат Испании чуть не выиграл, и крылатых фраз, ставших мемами — типа «Фалькао к нам не поедет», «Ну и?» и сказ про «Твенте» и трешку с Бруно Алвешем — подарил нам весьма много.

А может, надо было зависнуть где-то в стратосфере в ожидании инопланетного футбола? Вряд ли что-то на это неделе могло перекрыть акробатические этюды КриштиануРоналду, лучшую игру «Ливерпуля» в сезоне и восхитительный камбэк « Манчестер Юнайтед » в дерби с «Сити». Но футбольная погода — 11-13 градусов тепла — где-то на грани сознания настраивали на добротный матч.

Погода шикарная. А чего так мало народу на #ЛокомотивРостов? #РФПЛ pic.twitter.com/iIVqrwyK4T

— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 8 апреля 2018 г.

МУСКУЛЫ ПОБЕДИЛИ МЫСЛЬ

Почему «Спартаку» не стоит жаловаться на «Локомотив»

Мелкий пас, кружева, забегания и стеночки — все это железнодорожное разбивалось если не о шипы Гацкана, то о тела, плечи и бутсы оборонцев «Ростова». Говорят, белый цвет зрительно увеличивает, однако гости в своих сине-желтых одеждах казались фактурнее. Это проецировалось на поле: по-хорошему вертикальный футбол с проходом середины поля при помощи лонгболлов у «Ростова» и заумный, креативный, но менее мощный — у «Локомотива». Расшатать бы, выманить на себя ростовчан, да как укусить в контратаке! А вотфигушки: малыми силами выбегал вперед соперник, иногда лишь получалось поймать «Ростов» на контратаке.

Ну а позиционно в первом тайме ничего у хозяев не получалось. Ари, Миранчука и Фарфана жестко топтали, а Фернандеш, обладающий поистине магическим дриблингом и прекрасным пасом, найти в такой мясорубке партнеров не мог. Зато со стандарта португалец как обострил! С углового Ману идеально навесил в центр штрафной на голову Тарасову, после чего мяч звонко отлетел в дальнюю штангу. Стрелять по этому «Ростову», видимо, нужно, используя его же методы.

Не нравилось происходящее Семину, тяжело его футболистам было в атаке, вот он и пропускал все через себя. Юрий Палыч однажды люто сорвался на бокового, который отдал аут сопернику. Вовремя рядом с тренером появился Станислав Сухина, погасивший конфликт. То ли ему, как бывшему рефери, стало жаль помощника Евгения Турбина , то ли он просто не позволил Семину нарваться на горчичник.

В жилистом футболе «Ростова» полностью растворился элегантный Миранчук и реактивный Фарфан, этого с точки зрения созидания допускать было нельзя. Рулили, в общем, те, у кого плечи пошире, прыжки повыше да выносы подальше. Мысль в первой 45-минутке проиграла мускулам. Практически во всем. Ибо гостей, как второго номера, прекрасно отдающего себе отчет в избранном амплуа, такое течение обстоятельств полностью устраивало.

ЧЕМПИОНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ «ЛОКОМОТИВА»

Моментальный навал после перерыва, мощный насест с правого фланга и в череде снятых обороной «Ростова» навесов один все-таки оказался результативным. После розыгрыша углового — пас от Фернандеша на Игнатьева — идеальный кросс замкнул Фарфан, возможно самый низкорослый футболист на поле в составе «Локомотива». Чудеса игры головой перуанец в этом сезоне не раз демонстрировал, а вот защитники его прыти не оценили. Секундная расслабленность, привоз стандарта и голевой розыгрыш. Выжал максимум «Локомотив» из момента, понимая, что подобных подарков от четко работающей обороны «Ростова» больше могло и не быть.

Не считая мерзких тычков Гацкана, пока судья не видит, ничего особенного в игре «Ростова» во втором тайме не изменилось. Будто не было запасного плана. Будто все ждали, что свежий ЭлдорШомуродов превратится в КаримаБензема или РомелуЛукаку и не только продавит, там где особенно тонко, но и классно сработает в завершении. Будто Ионов обернется ЛоренсоИнсинье, сместится с фланга в центр и по изящной дуге закинет в дальнюю девятку, чтобы Гилерме не дотянулся. Но это все заоблачное. Простите, День космонавтики навеял.

И пока в одном из четырех новеньких табло стадиона перегорала небольшая жидко-кристаллическая панель, а Семин демонстрировал шикарную технику обработки мяча после выноса от ворот «Ростова», «Локо» потихоньку перехватывал инициативу, все чаще надавливая на слабое место гостя — левый фланг обороны. Карпин наложил на проблемную зону пластырь в виде Дмитрия Скопинцева , который должен был справится на левой бровке куда лучше Макеева, сместившегося в центр вместо покинувшего поле Вилюша. Не помогло.

В концовке Карпин еще и Калачева на Александра Зуева поменял в надежде обогатить созиданием центр поля, но времени молодой хавбек провел на поле менее 10 минут, а в этот матч еще и войти нужно было. «Локомотив» вот как-то коллективно вошел, причем после пристрелочного и неимоверно сложного первого тайма. Железнодорожники пересилили, себя что ли. Отбросили послеамкаровский негатив, перезапустили голову и оторвались от «Спартака» на пять очков. Снова. Ничего инопланетного, просто старый-добрый семинский «Локомотив» проявил чемпионский характер, вытянув игру, где его лишили козырей и сильных сторон.

РФПЛ 25-й тур «Локомотив» — «Ростов» — 1:0 (0:0)

Голы: Фарфан 47 (1:0).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фернандеш, Фарфан, Миранчук А., Игнатьев, Коломейцев, Тарасов (Баринов, 83), Ари (Эдер, 71)

«Ростов»: Абаев, Макеев, Сигурдссон, Вилюш (Скопинцев, 71), Ингасон, Паршивлюк, Сапета, Калачёв (Зуев, 84), Гацкан, Ионов, Дядюн (Шомуродов, 58)

Предупреждения: Фарфан, 28; Рыбус, 40 — Калачёв, 64; Ионов, 84