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Геркус: как и обещали, «Локомотив» снова встал на рельсы
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Геркус: как и обещали, «Локомотив» снова встал на рельсы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу в домашнем матче 25-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0).
«Отрыв вернулся, всё хорошо. Как и обещали, мы снова встали на рельсы. Сегодня мы доминировали всю игру, имели много моментов и один реализовали. Думаю, всё будет хорошо.
Судейство не комментирую, но ошибок было много. Как мне показалось, намного больше обычного. Больше ничего сказать не могу. Стараемся уважать труд арбитров.
Переговоры с Фернандешем ведутся. Всё хорошо. Игра хорошая, результат тоже. Болельщиков много. На стадионе праздник. Со всеми футболистами, у которых заканчиваются контракты, находимся в контакте. Обсуждаем их будущее. Сейчас немного рано об этом говорить. Стараемся сосредоточиться на других задачах. После конца сезона всё узнаете», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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