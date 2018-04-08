Геркус: как и обещали, «Локомотив» снова встал на рельсы

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу в домашнем матче 25-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0).

«Отрыв вернулся, всё хорошо. Как и обещали, мы снова встали на рельсы. Сегодня мы доминировали всю игру, имели много моментов и один реализовали. Думаю, всё будет хорошо.

Судейство не комментирую, но ошибок было много. Как мне показалось, намного больше обычного. Больше ничего сказать не могу. Стараемся уважать труд арбитров.