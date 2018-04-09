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Швыряющая младенцев-отказников медработница попала на видео и заинтересовала СКР
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Швыряющая младенцев-отказников медработница попала на видео и заинтересовала СКР 

Lenta.ru 22 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Новосибирской детской больнице № 4 женщина сняла на видео медработницу, швырявшую на койке восьмимесячную девочку, от которой отказались родители, сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Очевидица также слышала шлепки и предположила, что ребенка били. Опубликованной записью заинтересовалось следственные органы.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России в понедельник, 9 апреля. В ведомстве отметили, что указанный эпизод мог быть не единичным.
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