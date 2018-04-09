Швыряющая младенцев-отказников медработница попала на видео и заинтересовала СКР

В Новосибирской детской больнице № 4 женщина сняла на видео медработницу, швырявшую на койке восьмимесячную девочку, от которой отказались родители, сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Очевидица также слышала шлепки и предположила, что ребенка били. Опубликованной записью заинтересовалось следственные органы.