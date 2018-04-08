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СК начал проверку видео, на котором медсестра избивает ребенка в больнице Новосибирска
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СК начал проверку видео, на котором медсестра избивает ребенка в больнице Новосибирска 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет Новосибирской области начал проверку появившегося в соцсетях видеоролика, на котором медсестра бьет ребенка во время медицинской процедуры в одной из больниц Новосибирска. Об сообщается на официальном Telegram-канале СК по Новосибирской области.
"Следователями СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки распространяемых в средствах массовой информации сведений о жестоком обращении медицинского работника с малышами-"отказниками" в одной из больниц города Новосибирска", — говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, бросает младенца на стол. На видео слышно, как из палаты доносится плач детей.
ТАСС: последние новости
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