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Кошка «усыновила» бельчонка в Алма-Ате
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Кошка «усыновила» бельчонка в Алма-Ате 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
В Алма-Ате домашняя кошка «усыновила» новорожденного бельчонка, которого подобрала на улице ее хозяйка — он оказался совсем один.
Кошка принимает найденыша наравне со своими котятами.
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