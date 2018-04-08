Кошка «усыновила» бельчонка в Алма-Ате

В Алма-Ате домашняя кошка «усыновила» новорожденного бельчонка, которого подобрала на улице ее хозяйка — он оказался совсем один.

Кошка принимает найденыша наравне со своими котятами.