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Кимпкемои и Йепкечо первенствовали в «Роттердамском марафоне»
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Кимпкемои и Йепкечо первенствовали в «Роттердамском марафоне» 

Чемпионат.com 1 час назад
Кенийские бегуны Кеннет Кимпкемои и Висилин Йепкечо одержали победы в «Роттердамском марафоне».
Забег на 42,2 км в Роттердаме проводится с 1981 года. Это один из 10 самых престижных марафонских забегов в мире. Рекорд трассы был установлен в 2009 году (2:04.27) и принадлежит кенийскому бегуну Дункану Кибету. Среди женщин лучший результат (2:20.47) был показан в 1998 году также кенийкой Теглой Лорупе.
«Роттердамский марафон». Роттердам, Нидерланды Мужчины
1. Кеннет Кипкемои (Кения) — 2:05.44 2. Абера Кума (Кения) — 2:05.50 3. Келкил Гезихен (Эфиопия) — 2:05.56  Женщины
1. Висилин Йепкечо (Кения) — 2:23.47 2. Бирюктайт Эшету (Эфиопия) — 2:26.56 3. Сентаеу Леветин (Эфиопия) — 2:30.29
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