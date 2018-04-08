Кимпкемои и Йепкечо первенствовали в «Роттердамском марафоне»

Кенийские бегуны Кеннет Кимпкемои и Висилин Йепкечо одержали победы в «Роттердамском марафоне».

Забег на 42,2 км в Роттердаме проводится с 1981 года. Это один из 10 самых престижных марафонских забегов в мире. Рекорд трассы был установлен в 2009 году (2:04.27) и принадлежит кенийскому бегуну Дункану Кибету. Среди женщин лучший результат (2:20.47) был показан в 1998 году также кенийкой Теглой Лорупе.

«Роттердамский марафон». Роттердам, Нидерланды Мужчины

1. Кеннет Кипкемои (Кения) — 2:05.44 2. Абера Кума (Кения) — 2:05.50 3. Келкил Гезихен (Эфиопия) — 2:05.56 Женщины

1. Висилин Йепкечо (Кения) — 2:23.47 2. Бирюктайт Эшету (Эфиопия) — 2:26.56 3. Сентаеу Леветин (Эфиопия) — 2:30.29