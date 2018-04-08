Ещё
Гендиректор «Тосно» видит Погребняка в сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гендиректор «Тосно» видит Погребняка в сборной России 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился мнением об игре форварда Павла Погребняка, оформившего дубль в матче с «Уралом» (2:2).
«Мы ожидали, что Павел будет так забивать. Для этого его и приглашали. Не знаю, почему некоторые над этим смелись. Мы довольны им, видели в нем серьезный потенциал. Сейчас он доказывает, что хороший футболист, лидер по жизни и отличный нападающий.
Мог забить сегодня и третий мяч, но, к сожалению, не получилось. В целом, он может еще прибавить и прибавляет. Я вижу, что Погребняк является примером для молодых игроков своим поведением, трудолюбием в тренировочном процессе.
"Тосно" и «Урал» сыграли вничью
Погребняк и сборная России? Почему нет? У человека огромный опыт, можно было и попробовать. Думаю, что Павел не испортил бы картины в нашей национальной команде», — цитирует Матюшенко «Чемпионат».
LiveSport.Ru: последние новости
Сохранили лидерство. Фарфан принес «Локомотиву» три очка Семин: Вернулись в золотую гонку, а то нас стали списывать со счетов Геркус: Переговоры с Фернандешем по новому контракту уже ведутся
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой309
Нурмагомедов обратился к Макгрегору4
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение