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Геркус: «Локомотив» ведет переговоры с Фернандешом о продлении контракта
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Геркус: «Локомотив» ведет переговоры с Фернандешом о продлении контракта 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» ведет переговоры о продлении контракта с 32-летним полузащитником Мануэлом Фернандешем и другими игроками команды, у которых истекает срок трудовых соглашений. Об этом журналистам сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.
Помимо Фернандеша, контракты с «Локомотивом» истекают у Джефферсона Фарфана, Дмитрия Тарасова, Алана Касаева, Неманьи Пейчиновича, Тараса Михалика и Виталия Денисова.
"Переговоры с Фернандешом ведутся, — сказал Геркус. — Со всеми футболистами, у которых заканчиваются контракты, находимся в контакте, обсуждаем их будущее. Сейчас немного рано об этом говорить, стараемся сосредоточиться на других задачах. После конца сезона все узнаете".
В воскресенье «Локомотив», лидирующий в чемпионате России, одержал домашнюю победу над «Ростовом» (1:0) и на пять очков опережает ближайшего преследователя в лице московского "Спартака".
"Отрыв вернулся, все хорошо. Как и обещали, мы снова встали на рельсы. Сегодня мы доминировали всю игру, имели много моментов и один реализовали. Думаю, все будет хорошо", — сказал Геркус.
"Судейство не комментирую, но ошибок было много. Как мне показалось, намного больше обычного. Больше ничего сказать не могу. Стараемся уважать труд арбитров", — добавил он.
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