Геркус: «Локомотив» ведет переговоры с Фернандешом о продлении контракта

МОСКВА, 8 апреля. / ТАСС /. Футбольный клуб «Локомотив» ведет переговоры о продлении контракта с 32-летним полузащитником Мануэлом Фернандешем и другими игроками команды, у которых истекает срок трудовых соглашений. Об этом журналистам сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

"Переговоры с Фернандешом ведутся, — сказал Геркус. — Со всеми футболистами, у которых заканчиваются контракты, находимся в контакте, обсуждаем их будущее. Сейчас немного рано об этом говорить, стараемся сосредоточиться на других задачах. После конца сезона все узнаете".

В воскресенье «Локомотив», лидирующий в чемпионате России, одержал домашнюю победу над «Ростовом» (1:0) и на пять очков опережает ближайшего преследователя в лице московского "Спартака"

"Отрыв вернулся, все хорошо. Как и обещали, мы снова встали на рельсы. Сегодня мы доминировали всю игру, имели много моментов и один реализовали. Думаю, все будет хорошо", — сказал Геркус.

"Судейство не комментирую, но ошибок было много. Как мне показалось, намного больше обычного. Больше ничего сказать не могу. Стараемся уважать труд арбитров", — добавил он.