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Александр Овечкин: Личная статистика не является нашей целью
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Александр Овечкин: Личная статистика не является нашей целью 

Советский спорт 1 час назад
— Это особенная награда. Но без моих партнеров по команде ничего не было бы. Личная статистика не является нашей целью. Я в этом уверен. Конечно, это приятно. Конечно, в концовке сезона будешь смотреть на цифры. И, конечно, не хочется проигрывать, когда есть шанс.
Барри Тротц: Как и все на скамейке, молился, чтобы Овечкин забил 50-й гол  Я не смог бы этого добиться без моих одноклубников. Мой тренер в России хорошо меня подготовил, мы кое-что изменили. Думаю, что все получилось, — передает слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Овечкин забросил 49 шайб в регулярном чемпионате и в седьмой раз выиграл «Морис Ришар Трофи».
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