Александр Овечкин: Личная статистика не является нашей целью

— Это особенная награда. Но без моих партнеров по команде ничего не было бы. Личная статистика не является нашей целью. Я в этом уверен. Конечно, это приятно. Конечно, в концовке сезона будешь смотреть на цифры. И, конечно, не хочется проигрывать, когда есть шанс.

Барри Тротц: Как и все на скамейке, молился, чтобы Овечкин забил 50-й гол Я не смог бы этого добиться без моих одноклубников. Мой тренер в России хорошо меня подготовил, мы кое-что изменили. Думаю, что все получилось, — передает слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Овечкин забросил 49 шайб в регулярном чемпионате и в седьмой раз выиграл «Морис Ришар Трофи».