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Саган впервые выиграл монументальную велогонку «Париж-Рубэ»
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Саган впервые выиграл монументальную велогонку «Париж-Рубэ» 

Чемпионат.com 1 час назад
Словацкий велогонщик Петер Саган из команды BORA — Hansgrohe впервые в карьере победил на монументальной классической велогонке «Париж-Рубэ».
Саган выиграл финиш у швейцарца Силвана Дилье (AG2R La Mondiale). Голландец Ники Терпстра (Quick-Step Floors) финишировал третьим почти через минуту.
В ходе гонки попал в завал и перенёс сердечный приступ 22-летний бельгиец Михаэль Голартс (Veranda's Willems-Crelan-Charles,). Он был доставлен на вертолете в больницу в Лилле.
Велошоссе. «Париж-Рубэ», 257 км  1. Петер Саган (Словакия, BORA — hansgrohe) — 5:54.06. 2. Силван Дилье (Швейцария, AG2R La Mondiale) — то же время 3. Ники Терпстра (Голландия, Quick-Step Floors) — отставание 0.57.
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