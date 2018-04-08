Ещё
Почему русские носили с собой колокольчик
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему русские носили с собой колокольчик 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
В старину русский человек всегда носил с собой персональный колокольчик. Это был такой же необходимый аксессуар, как в наше время мобильный телефон. И на это у наших предков были свои резоны.
Колокольчик значительно облегчал поиски человека, если тот терялся в лесу. Кроме того, звон бубенца, по поверью, отпугивал диких зверей и ядовитых пресмыкающихся.
Испокон веков считалось, что трель колокольчика отгоняет злых духов. А их было в давние времена не меньше, чем сейчас.
Бубенец, повешенный на шею лошади, настраивал животное на определенный ритм, сбить с которого не могли внезапно появившиеся на пути волки или другие неприятности.
С помощью колокольчика лечили много хворей, например, мигрень и меланхолию. Звон колокольчика отлично пробуждает человека после бессонной ночи и отрезвляет после злоупотребления горячительными напитками.
Колокольчик использовали при принятии важных жизненных решений. Для этого нужно было непрерывно звенеть над ухом в течение нескольких минут. Первая мысль, возникавшая после прекращения трели, признавалась верной.
Кириллица: последние новости
Как 25 тысяч бойцов Суворова победили 100 тысяч турков Самые странные законы на Руси Куда делись скифы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой309
Нурмагомедов обратился к Макгрегору4
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение