Ягр хотел бы вернуться в НХЛ 

46-летний нападающий Яромир Ягр не против вернуться в НХЛ. 4 октября подписал годичный контракт с «Калгари», сыграл 22 матча в НХЛ в нынешнем чемпионате и 29 января был отправлен в «Кладно», выступающий во втором чешском дивизионе, после того, как прошел драфт отказов.
— Я бы с большим удовольствием сейчас играл в НХЛ, но в качестве запасного варианта меня все устраивает здесь, — цитирует Ягра русскоязычная версия сайта НХЛ. — У меня был шанс, и я не смог показать себя с лучшей стороны, получил травму.
1 июля Ягр станет неограниченно свободным агентом. Он занимает второе место в истории НХЛ по набранным очкам (1921) после Уэйна Гретцки (2857), третье по голам (766) после Гретцки (894) и Горди Хоу (801) и по количеству игр (1733), уступая Хоу (1767) и Марку Мессье (1756).