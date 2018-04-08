Ягр хотел бы вернуться в НХЛ

46-летний нападающий Яромир Ягр не против вернуться в НХЛ. 4 октября подписал годичный контракт с «Калгари», сыграл 22 матча в НХЛ в нынешнем чемпионате и 29 января был отправлен в «Кладно», выступающий во втором чешском дивизионе, после того, как прошел драфт отказов.

— Я бы с большим удовольствием сейчас играл в НХЛ, но в качестве запасного варианта меня все устраивает здесь, — цитирует Ягра русскоязычная версия сайта НХЛ. — У меня был шанс, и я не смог показать себя с лучшей стороны, получил травму.