Скрипченко: «Анжи» нужно агрессивно сыграть со «Спартаком» 

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился ожиданиями от домашнего матча 25-го тура РФПЛ со «Спартаком».
«Каждая игра — это отдельная история. Но, учитывая то, что матч домашний, сегодня нужно сыграть более агрессивно. Мы долго в предыдущей игре с «Краснодаром» терпели, ждали, когда соперник начнёт раскрываться, чтобы поймать свою контригру. Думаю, сегодня матч будет проходить в другом ключе.
У нас есть обойма футболистов, которая способна заменить тех, у кого травмы или дисквалификации. Думаю, те ребята, которые сейчас выйдут, справятся со своей задачей», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».