«Строгие методы дают результат»: Евгений Плющенко похвастался новым пируэтом сына

Фигурист Евгений Плющенко гордится своим сыном, который в скором времени займет пьедестал в мужском одиночном катании. Ребенок усердно совершенствует свои навыки на льду и, желая порадовать родителей, осваивает все новые пируэты, и на сей раз Саша продемонстрировал сложнейший каскад прыжков.

Успехи на льду знаменитого фигуриста Евгения Плющенко известны всем. Не отстает от олимпийского чемпиона и его младший сын. Четырехлетний Саша по много часов проводит на тренировках в спортивном зале и на льду, отрабатывая пируэты и вращения. И хотя учеба дается мальчику нелегко, он не унывает и не сдается, а настойчиво идет к своей цели. А такие усилия приносят свои плоды.

На днях Евгений Плющенко показал поклонникам видеозапись, в которой Саша похвастался перед отцом своим новым пируэтом, виртуозно исполнив сложнейший каскад прыжков «Лутц-Риттбергер». Юный фигурист легко скользит на льду и вращается во время прыжков, чем, несомненно, восхищает своего отца, который искренне рад, что мальчик идет по его стопам.

Подписчики также поспешили поделиться впечатлениями от просмотра видео, в свою очередь рассуждая о том, что подобное усердие и желание ребенка заниматься на льду продиктовано страхом разочаровать родителей и быть наказанным за попытку своеволия. «Понимаю Батурина, который забирал у Яны детей, а ведь когда-то я ей сочувствовала» «Строгие методы воспитания дают результаты» «У Сашеньки выбора нет, он умница на льду» «Сердце сжимается, не родителей не выбирают…» «Что посеешь, то пожнешь. Вырастет чемпион, куда денется то»

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 4 Апр 2018 в 10:02 PDT Любопытно, что скандал вокруг строгих методов воспитания настолько взбудоражил сеть, что обеспокоенные родители попросили Сашу лично прокомментировать не утихающие слухи.