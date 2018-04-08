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Пять часов по горам и ущельям: 16-летняя екатеринбурженка выиграла чемпионат мира по сноукайтингу
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Пять часов по горам и ущельям: 16-летняя екатеринбурженка выиграла чемпионат мира по сноукайтингу 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Трое екатеринбургских спортсменов приняли участие в самых престижных мировых соревнованиях по сноукайтингу Red Bull Ragnarok в городе Хаугастол (Норвегия). Примечательно, что все трое участников, Валерия, Артём и Денис Гаращенко — члены одной семьи. Домой екатеринбуржцы вернутся 11 апреля и привезут с собой из Норвегии золотую и бронзовую медали.
— Это самые престижные соревнования в мире, на них очень трудно попасть. Регистрация проходит в режиме онлайн один день в году и она заканчивается меньше, чем за час. Принимается только 300 заявок, но в этот раз желающих было так много, что регистрация закончилась за 45 секунд. Поэтому мы подавали заявку другим путем и поехали в Норвегию как профессиональные участники, — рассказывает отец и тренер Денис Гаращенко.
Прибывшие в Норвегию спортсмены с 5 по 8 апреля ждали подходящих для соревнований погодных условий, и, как только снегопад прекратился, 360 участников вышли на старт.
— Гонка длилась 5 часов без перерыва. Нужно было преодолеть множество вершин и ущелий, всего около 100 километров, — добавил Денис.
Помимо семьи Гаращенко в соревнованиях участвовали еще двое россиян: спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга. Соревнования проходили среди мужчин и женщин в категориях горные лыжи и сноуборд.
В женском зачете (сноуборд) первое место заняла 16-летняя Валерия, воспитанница МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исетского района. Ее старший брат Артём выиграл бронзу в мужском зачете по сноуборду, уступив второе место Никите Соколову из Санкт-Петербурга. Глава семьи на соревнованиях выступал в роли играющего тренера, и занял восьмое место из 140.
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