Пять часов по горам и ущельям: 16-летняя екатеринбурженка выиграла чемпионат мира по сноукайтингу

Трое екатеринбургских спортсменов приняли участие в самых престижных мировых соревнованиях по сноукайтингу Red Bull Ragnarok в городе Хаугастол (Норвегия). Примечательно, что все трое участников, Валерия, Артём и Денис Гаращенко — члены одной семьи. Домой екатеринбуржцы вернутся 11 апреля и привезут с собой из Норвегии золотую и бронзовую медали.

— Это самые престижные соревнования в мире, на них очень трудно попасть. Регистрация проходит в режиме онлайн один день в году и она заканчивается меньше, чем за час. Принимается только 300 заявок, но в этот раз желающих было так много, что регистрация закончилась за 45 секунд. Поэтому мы подавали заявку другим путем и поехали в Норвегию как профессиональные участники, — рассказывает отец и тренер Денис Гаращенко.

Прибывшие в Норвегию спортсмены с 5 по 8 апреля ждали подходящих для соревнований погодных условий, и, как только снегопад прекратился, 360 участников вышли на старт.

— Гонка длилась 5 часов без перерыва. Нужно было преодолеть множество вершин и ущелий, всего около 100 километров, — добавил Денис.

Помимо семьи Гаращенко в соревнованиях участвовали еще двое россиян: спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга. Соревнования проходили среди мужчин и женщин в категориях горные лыжи и сноуборд.