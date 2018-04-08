В рамках 31-го тура испанской Примеры-2017/18 состоялось мадридское дерби между футболистами «Реала» и «Атлетико». Противостояние дружин Зинедина Зидана и Диего Симеоне, которое проходило в столице Испании на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилось вничью. «Реал» — «Атлетико» — 1:1Голы: Роналду (53) — Гризманн (57’). До перерыва соперники не смогли распечатать ворота друг друга, а в дебюте 2-го тайма обменялись забитыми мячами. На гол португальского нападающего «галактикос» Криштиану Роналду в составе «матрасников» результативным ударом ответил французский форвард Антуан Гризманн. Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча. Таким образом, финальный свисток зафиксировал ничейный результат, благодаря которому обе мадридские команды заработали по одному баллу. Теперь после 31-го сыгранного тура в активе «Реала» 64 очка и 3-е место в турнирной таблице Ла-Лиги-2017/18, а «Атлетико», имея на 4 пункта больше, располагается на 2-ой позиции.
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