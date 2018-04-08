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Карпин: ФК «Ростов» сложно играть как на своем поле, так и в гостях
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Карпин: ФК «Ростов» сложно играть как на своем поле, так и в гостях 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Футбольному клубу «Ростов» сложно играть не только на выезде, но и на своем поле. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
В воскресенье «Ростов» на выезде проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.
"Команда играла неплохо в обороне до гола, пыталась создать моменты, но не удалось. Нам сложно не только в гостях, но и дома, календарь такой, какой был и есть, мы его знали. Можно было предположить, что рассчитывали на большее, но получилось так, как получилось. Сегодня мы нанесли всего один удар в створ в первом тайме, принимали неправильные решения, в связи с чем был разговор в раздевалке", — сказал Карпин.
После 25 туров «Ростов» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Локомотив» лидирует, в активе команды 52 очка после 24 игр.
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