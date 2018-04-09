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Эррера опроверг факт преднамеренного плевка на эмблему «Манчестер Сити». Видео
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Эррера опроверг факт преднамеренного плевка на эмблему «Манчестер Сити». Видео 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера отметил, что не специально плюнул на эмблему «Манчестер Сити» (3:2) в перерыве матча 33-го тура чемпионата Англии. После игры в интернете появилось видео, на котором испанец, уходя в подтрибунное помещение, плюнул на герб «горожан», расположенный перед тоннелем.
Напомним, после первого тайма «МЮ» проигрывал «горожанам» со счетом 0:2. В случае победы в матче «Манчестер Сити» гарантировал себе звание чемпиона Англии.
— Андер посмотрел видео инцидента, — приводит The Telegraph слова представителя «Манчестер Юнайтед». — Он опроверг любые предположения, что его действия были преднамеренными. Это произошло абсолютно случайно.
"Сити" чемпион? Моуринью против! // «Сити» — с чемпионством". Моуринью побеждает Пепа и поздравляет его  How did I not see this yesterday? This is the kind of players we need. Legend status confirmed @AnderHerrera 😂pic.twitter.com/0YxGjvxBnj
— UTDST. (@UTDSTREET) 8 апреля 2018 г.
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