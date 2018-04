Эррера опроверг факт преднамеренного плевка на эмблему «Манчестер Сити». Видео

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера отметил, что не специально плюнул на эмблему «Манчестер Сити» (3:2) в перерыве матча 33-го тура чемпионата Англии. После игры в интернете появилось видео, на котором испанец, уходя в подтрибунное помещение, плюнул на герб «горожан», расположенный перед тоннелем.

Напомним, после первого тайма «МЮ» проигрывал «горожанам» со счетом 0:2. В случае победы в матче «Манчестер Сити» гарантировал себе звание чемпиона Англии.

— Андер посмотрел видео инцидента, — приводит The Telegraph слова представителя «Манчестер Юнайтед». — Он опроверг любые предположения, что его действия были преднамеренными. Это произошло абсолютно случайно.

