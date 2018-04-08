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Эррера плюнул на эмблему «Манчестер Сити»
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Эррера плюнул на эмблему «Манчестер Сити»
Евро-футбол.Ру
1 час назад
Фото:
Евро-футбол.Ру
Комментарии
Полузащитник
"Манчестер Юнайтед"
Андер Эррера в субботнем дерби плюнул на эмблему «Манчестер Сити» по пути в подтрибунное помещение.
Herrera escupiendo el escudo del City pic.twitter.com/kZZ4gdKdJI
— 《M》 (@martinortiz97) 7 апреля 2018 г.
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