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Эррера плюнул на эмблему «Манчестер Сити»
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Эррера плюнул на эмблему «Манчестер Сити» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера в субботнем дерби плюнул на эмблему «Манчестер Сити» по пути в подтрибунное помещение.
Herrera escupiendo el escudo del City pic.twitter.com/kZZ4gdKdJI
— 《M》 (@martinortiz97) 7 апреля 2018 г.
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