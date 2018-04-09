Ещё
FA не будет расследовать инцидент с плевком футболиста «МЮ» на эмблему «Сити»
Далее:
Читайте также:
Ещё

FA не будет расследовать инцидент с плевком футболиста «МЮ» на эмблему «Сити» 

Р-Спорт 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет проводить расследование инцидента с плевком полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреры на эмблему «Манчестер Сити» в перерыве матча 33-го тура чемпионата Англии в субботу, сообщает Би-би-си.
Футболисты «Юнайтед» после первого тайма уступали «Сити» со счетом 0:2. На видеозаписи видно, что Эррера, уходя на перерыв, плюнул на большую эмблему «горожан» у входа в подтрибунное помещение. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».
"Андер видел запись, для игрока унизительны предположения, что он действовал преднамеренно. Так получилось совершенно случайно, никакого злого умысла у него не было", — сказал представитель «МЮ».
В материале говорится, что FA не будет расследовать инцидент, а «Сити» заплатит штраф в размере 25 тысяч фунтов за то, что игроки клуба получили шесть желтых карточек.
Р-Спорт: последние новости
Пономарев выиграл гонку на 10 км на Всероссийских соревнованиях для паралимпийцев Один из лидеров "Тампы" Стэмкос из-за травмы пропустит матч НХЛ с "Каролиной" Французский велогонщик Алафилипп выиграл первый этап многодневки "Тур Страны Басков"
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Сироткин жестко оценил выступление команды
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение