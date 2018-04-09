FA не будет расследовать инцидент с плевком футболиста «МЮ» на эмблему «Сити»

Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет проводить расследование инцидента с плевком полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреры на эмблему «Манчестер Сити» в перерыве матча 33-го тура чемпионата Англии в субботу, сообщает Би-би-си.

Футболисты «Юнайтед» после первого тайма уступали «Сити» со счетом 0:2. На видеозаписи видно, что Эррера, уходя на перерыв, плюнул на большую эмблему «горожан» у входа в подтрибунное помещение. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».

"Андер видел запись, для игрока унизительны предположения, что он действовал преднамеренно. Так получилось совершенно случайно, никакого злого умысла у него не было", — сказал представитель «МЮ».

В материале говорится, что FA не будет расследовать инцидент, а «Сити» заплатит штраф в размере 25 тысяч фунтов за то, что игроки клуба получили шесть желтых карточек.