Новости «Динамо», «Спартака», «Зенита», «Атлетико». Обзор дня 9 апреля

РФС вынесет вердикт по полю «Амкара» в Перми 10 апреля

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов рассказал о сроках вынесения Российским футбольным союзом решения относительно состояния поля на домашнем стадионе пермского «Амкара» «Звезда».

«Поле в Перми? Пока пауза, сейчас всё в работе. Завтра будет решение комиссии», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Ранее РФС оценил состояние поля на стадионе «Звезда» как неудовлетворительное и запретил «Амкару» проводить домашние матчи на арене. В связи с этим клуб был вынужден провести два домашних матча в Уфе и Москве.

До конца сезона пермскому клубу осталось провести три домашних матча, и соперниками в этих играх будут «Рубин» , «Спартак» и «Ахмат».

«Динамо» на выезде обыграло ЦСКА благодаря дублю Ташаева

«Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

ЦСКА (44 очка) занимает третье место в таблице РФПЛ, «Динамо» (30) — десятое.

Полуфинал Кубка России «Спартак» — «Тосно» начнётся в 20:45 мск Полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» состоится на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 20:45 по московскому времени, сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

«Матч «Спартак» — «Тосно» состоится 18 апреля в 20:45 по московскому времени», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что календарь матчей Российской футбольной Премьер-Лиги не будет меняться из-за того, что ранее перенесённые матчи РФПЛ на 18 апреля будут пересекаться с полуфинальным поединком Кубка России.

Таким образом, 18 апреля в Москве, помимо встречи «Спартак» — «Тосно», состоятся ещё два перенесённых матча 23-го тура РФПЛ: ЦСКА — «Амкар» и «Локомотив» — «Ахмат».

Капелло объявил о завершении тренерской карьеры

Известный футбольный тренер Фабио Капелло, последним местом работы которого был китайский клуб «Цзянсу Сунин», объявил о завершении карьеры.

«Я набрался очень много опыта за время работы с клубами и национальными командами стран. Работа в «Цзянсу Сунин» — последний футбольный опыт, теперь я на пенсии. Сейчас доволен ролью комментатора», — цитирует Капелло Rai Sport.

Капелло известен по работе в «Милане», «Роме», «Ювентусе» и «Реале» . Также итальянский специалист возглавлял национальные команды Англии и России.

Файзулин: в ближайшем будущем вернусь на поле

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал, когда планирует вернуться на футбольное поле.

Хавбек не играет за петербургскую команду с сентября 2015 года. После матча с «Амкаром» (1:1) у Файзулина был диагностирован артроз коленного сустава. Позже игрок перенёс ряд операций.

«Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в ближайшем будущем», — приводит слова Файзулина пресс-служба «Зенита».

Контракт хавбека с петербургским клубом истекает летом 2018 года.

Торрес объявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес сообщил, что по окончании сезона покинет команду из-за отсутствия игровой практики.

«Трудное решение, поэтому сообщаю об этом заранее. Мне крайне тяжело прощаться во второй раз с «Атлетико», ведь я хотел здесь завершить карьеру. Но в этом сезоне я играю меньше, чем в предыдущем. Хочу поиграть ещё два, три или даже пять лет. Я никогда не сдаюсь», — цитирует 34-летнего игрока Marca.

Торрес играл за «Атлетико с 2001 по 2007 год, а в 2016-м вернулся в команду, воспитанником которой является. Также форвард играл за „Ливерпуль“, „Милан“ и „Челси“.

Болельщики выбрали лучший гол в истории чемпионатов мира

Гол мексиканца Мануэля Негрете в матче со сборной Болгарии (2:0) на чемпионате мира—1986 в Мексике был признан болельщиками лучшим в истории чемпионатов мира. Голосование проходило с 31 марта по 9 апреля на странице чемпионата мира—2018 в „Фейсбуке“, где выбирали из 32 мячей, забитых в финальных турнирах чемпионатом мира.

В финале голосования конкурировали гол Негрете и дальний удар бразильского футболиста Эдера в матче с СССР (2:1) на чемпионате мира—1982 в Испании. В итоге гол мексиканца набрал среди болельщиков наибольшее количество голосов.

СМИ: российские и аргентинские хулиганы планируют атаковать англичан на ЧМ-2018

Российские и аргентинские хулиганы планируют атаковать болельщиков сборной Англии на предстоящем чемпионате мира 2018 года в России, утверждает The Sun. По сведениям издания, они уже провели совместные обсуждения, чтобы организовать подобную акцию.

Кроме того, издание отмечает, что российские фанаты отправились в Буэнос-Айрес, чтобы обсудить совместные действия с аргентинскими болельщиками.

Стычки между агрессивно настроенными болельщиками сборных России и Англии прошли в Марселе на чемпионате Европы—2016. В феврале стало известно, что российский фанат, находившийся в розыске за нападение на английского болельщика во время Евро-2016 во Франции, арестован в Германии.

В результате нападения, произошедшего по время беспорядков на чемпионате Европы, английский болельщик получил несколько переломов, а также травмы головного мозга и лёгких. Напавшему на него россиянину грозит до 15 лет в тюрьме во Франции за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.