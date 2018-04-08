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Завершились полуфиналы конкурса «Мисс старшеклассница» в Перми
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Завершились полуфиналы конкурса «Мисс старшеклассница» в Перми 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В воскресенье, 8 апреля, состоялся второй полуфинал творческого конкурса «Мисс старшеклассница». Особенность конкурса в том, что девушки не ограничены в выборе номера, который представляют на суд жюри.
Неделю назад состоялся первый полуфинал. На нём ученицы выступали с танцами, песнями, читкой стихотворений. Во втором полуфинале жюри оказались удивлены: девушки показали свои умения в художественной гимнастике, каллиграфии, жонглировании, юмористических номерах. Одна из участниц преподнесла жюри собственноручно выпеченный торт. Другая исполнила сначала номер с барабаном, а затем показала свой уровень военно-спортивной подготовки.
Теперь лучшие участницы, двух полуфиналов начинают подготовку к финалу, который состоится 6 мая. На нашем сайте можно проголосовать за понравившуюся старшеклассницу в фотоголосовании. Девушка, набравшая большее количество голосов, получит титул «Мисс интернет».
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