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Сёмин: «Локомотив» вернулся в золотую гонку, победив «Ростов»
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Сёмин: «Локомотив» вернулся в золотую гонку, победив «Ростов» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0).
«Вернулись в золотую гонку этой победой, а то нас уже списывать начали. Сегодня была команда, которая играла на результат — было сложно. «Ростов» всегда хорошо обороняется, у них поставлена игра в защите. Был непростой матч.
Мы играли первый тайм тоже неплохо, но не хватало быстрых перемещений мяча, не хватало скорости. Не хватало риска в чужой штрафной, на мой взгляд. На это всё обратил внимание команды в перерыве. В моменте с голом ребята молодцы, разыграли стандарт так, как мы планировали. Прямые подачи с углового «Ростов» легко прерывал — они хорошо играют в воздухе», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
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