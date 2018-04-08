Сёмин: «Локомотив» вернулся в золотую гонку, победив «Ростов» 

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0).
«Вернулись в золотую гонку этой победой, а то нас уже списывать начали. Сегодня была команда, которая играла на результат — было сложно. «Ростов» всегда хорошо обороняется, у них поставлена игра в защите. Был непростой матч.
Мы играли первый тайм тоже неплохо, но не хватало быстрых перемещений мяча, не хватало скорости. Не хватало риска в чужой штрафной, на мой взгляд. На это всё обратил внимание команды в перерыве. В моменте с голом ребята молодцы, разыграли стандарт так, как мы планировали. Прямые подачи с углового «Ростов» легко прерывал — они хорошо играют в воздухе», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.