Сёмин: «Локомотив» вернулся в золотую гонку, победив «Ростов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0).

«Вернулись в золотую гонку этой победой, а то нас уже списывать начали. Сегодня была команда, которая играла на результат — было сложно. «Ростов» всегда хорошо обороняется, у них поставлена игра в защите. Был непростой матч.