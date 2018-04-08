Сохранили лидерство. Фарфан принес «Локомотиву» три очка

Мысль проиграла мускулам

Автор «Советского спорта» Константин Кринский, подводя итоги первого тайма признал, что тактика «Локомотива» не сработала.

«Мелкий пас, кружева, забегания и стеночки — все это железнодорожное разбивалось если не о шипы Гацкана, то о тела, плечи и бутсы оборонцев «Ростова». Говорят, белый цвет зрительно увеличивает, однако гости в своих сине-желтых одеждах казались фактурнее. Это проецировалось на поле: по-хорошему вертикальный футбол с проходом середины поля при помощи лонгболлов у «Ростова» и заумный, креативный, но менее мощный — у «Локомотива». Расшатать бы, выманить на себя ростовчан, да как укусить в контратаке! А вот фигушки: малыми силами выбегал вперед соперник, иногда лишь получалось поймать «Ростов» на контратаке.

Ну а позиционно в первом тайме ничего у хозяев не получалось. Ари, Миранчука и Фарфана жестко топтали, а Фернандеш, обладающий поистине магическим дриблингом и прекрасным пасом, найти в такой мясорубке партнеров не мог. Зато со стандарта португалец как обострил! С углового Ману идеально навесил в центр штрафной на голову Тарасову, после чего мяч звонко отлетел в дальнюю штангу. Стрелять поэтому «Ростову», видимо, нужно, используя его же методы.

Не нравилось происходящее Семину, тяжело его футболистам было в атаке, вот он и пропускал все через себя. Юрий Палыч однажды люто сорвался на бокового, который отдал аут сопернику. Вовремя рядом с тренером появился Станислав Сухина, погасивший конфликт. То ли ему, как бывшему рефери, стало жаль помощника Евгения Турбина , то ли он просто не позволил Семину нарваться на горчичник.

В жилистом футболе «Ростова» полностью растворился элегантный Миранчук и реактивный Фарфан, этого с точки зрения созидания допускать было нельзя. Рулили, в общем, те, у кого плечи пошире, прыжки повыше да выносы подальше. Мысль в первой 45-минутке проиграла мускулам. Практически во всем. Ибо гостей, как второго номера, прекрасно отдающего себе отчет в избранном амплуа, такое течение обстоятельств полностью устраивало», — констатирует Кринский.

Фарфан отметил день космонавтики

«Практически весь первый тайм «Локо» атаковал через левый край, зато гол забил после розыгрыша углового справа. Фарфан по-своему отметил День Космонавтики, выиграв борьбу после навеса Влада Игнатьева. Правый защитник «Локо» ассистом отметил свой сотый матч за команду. Отмечать гол от своих ворот примчался даже Гильерме.

Последние 20 минут матча прошли в постоянной борьбе и практически без моментов. Уставший «Локомотив» старался держать мяч подальше от своих ворот, Семин даже выпустил Эдера вместо Ари, а потом подарил еще один шанс Баринову. Дмитрий не играл за «Локомотив» с прошлогоднего выезда в Хабаровск в ноябре. Тогда его тоже выпустили в концовке, а победный гол забил Фарфан.

После финального свистка на поле началась небольшая стычка — следствие постоянной борьбы все полтора часа. Лучшим ее участником стал Илья Абаев : он медленно пришел в толпу, чтобы обняться с Чорлукой. Драться смысла уже не было», — подчеркивает Пучков.

Единственный удар в створ

Журналист портала Евро-Футбол.Ру Денис Попович заметил, что за весь матч «Ростов» нанес всего один удар в створ ворот «Локомотива», да и тот незадолго до финального свистка.

«Когда позиционная атака не получается, а контратак и вовсе нет, на помощь приходят стандарты. На 47-й минуте «железнодорожники» разыграли угловой, Владислав Игнатьев выполнил навес на Джефферсона Фарфана, точно пробившего в дальний угол — 1:0.

Забитый мяч стал огромным облегчением для «Локомотива», открывшего счет спустя две минуты после перерыва. После забитого гола игра продолжилась в очень спокойном темпе. «Ростов» абсолютно не угрожал воротам Гильерме, что вынудило Карпина довольно скоро произвести замену — поле покинул Дядюн, а появился Элдор Шомуродов . Больших изменений в игру гостей это не внесло, мяч по-прежнему держался лишь на их половине поля.

Лишь на 85-й минуте «Ростову» удалась быстрая атака, в результате которой узбекский форвард пробивал в ближний угол, но надежно сыграл голкипер москвичей. Это был единственный удар в створ ростовчан за весь матч. «Локомотив» довел дело до минимальной победы, сохранив за собой первую строчку в таблице, а «Ростов» остался в зоне переходных матчей», — пишет Попович.

Обошлись без осечки

Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Филипп Папенков заметил, что данная встреча была очень важна для «Локомотива», ведь в случае поражения он мог пропустить вперед «Спартак»

«После унизительных 1:8 по сумме двух матчей от «Атлетико» и шокирующего поражения «в гостях» от «Амкара» (1:2), а также на фоне уверенного темпа «Спартака» и ЦСКА «Локомотив» не мог не занервничать.

И поединок с «Ростовом» был в плане чемпионской интриги важнейшим. Ведь допусти Юрий Семин и его команда еще одну осечку, и «Спартак» мог бы уже вечером лидера догнать. Да, игра в запасе у «Локо» оставалась бы, но психологически это все равно стало бы серьезным ударом, ведь совсем недавно отрыв составлял восемь очков!

Однако «Ростов» оказался в этот день слишком пассивен, чтобы хотя бы частично повторить подвиг пермяков и сделать подарок на Пасху красно-белым и красно-синим. Первый и последний удар гостей в створ случился только на 86-й минуте. Нанес его вышедший на замену Шомуродов, но Гильерме не стал портить себе юбилейный матч и отвел угрозу. Для бразильца с российским паспортом это был 200-й матч», — отмечает Папенков.