Сапета: «Локомотив» не создал много моментов в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» Александр Сапета прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:1) в поединке 25-го тура РФПЛ.

«Плохо, что проиграли. Обидно. И в плане результата, и в плане игры. Не получилось забить мяч и создать много моментов, сыграли плохо. Согласен с тем, что в финальной фазе атаки мы принимали неправильные решения. Но мы единая команда, так что сыграли плохо все.

Карпин в перерыве сказал играть в свою игру, а не как в первом тайме. После пропущенного мяча мяча начали контролировать матч. Надо было сразу так играть. Ситуация с пропущенным голом? При стандарте мы играем 1 в 1. Кто был с соперником, забившим гол, я не знаю. «Локомотив» забил из-за чьей-то персональной ошибки. В остальном у соперника моментов особо не было. Разве что с ещё одного стандарта, которые таили большую опасность, была штанга. С игры моментов не было.