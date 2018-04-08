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Сапета: «Локомотив» не создал много моментов в матче с «Ростовом»
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Сапета: «Локомотив» не создал много моментов в матче с «Ростовом» 

Чемпионат.com 25 минут назад
Полузащитник «Ростова» Александр Сапета прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:1) в поединке 25-го тура РФПЛ.
«Плохо, что проиграли. Обидно. И в плане результата, и в плане игры. Не получилось забить мяч и создать много моментов, сыграли плохо. Согласен с тем, что в финальной фазе атаки мы принимали неправильные решения. Но мы единая команда, так что сыграли плохо все.
Карпин в перерыве сказал играть в свою игру, а не как в первом тайме. После пропущенного мяча мяча начали контролировать матч. Надо было сразу так играть. Ситуация с пропущенным голом? При стандарте мы играем 1 в 1. Кто был с соперником, забившим гол, я не знаю. «Локомотив» забил из-за чьей-то персональной ошибки. В остальном у соперника моментов особо не было. Разве что с ещё одного стандарта, которые таили большую опасность, была штанга. С игры моментов не было.
В оставшейся части сезона нужно набирать максимальное количество очков. Чем больше, тем лучше. Самое главное — забивать. Не сомневаюсь, что новый стадион нам в этом поможет. То, что «Ростов» в зоне стыков, не давит», — передаёт слова Сапеты корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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