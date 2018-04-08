Источник: Катрич подал заявление в палату по разрешению споров

Полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич​ обратился в палату по разрешению споров из-за невыплаты премиальных, утверждает анонимный телеграм-канал «Мутко против». По данным источника, базовая ставка премиальных в 160 тысяч рублей увеличивалась на 100 тысяч. за каждые пять сыгранных матчей.

"В итоге, после n-го количества матчей сумма премии перестала нравиться бухгалтерам «Динамо», и клуб тупо перестал увеличивать выплаты в одностороннем порядке. Катрич взял пример с Сапеты и Погребняка и подал в палату по разрешению споров", — сообщают авторы канала «Мутко против».