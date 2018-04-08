«Нас уже списали со счетов, а мы живы-здоровы». Семин — о победе над «Ростовом»

«КОМАНДА ВОССТАНОВИЛАСЬ ПОСЛЕ „АМКАРА“

— Вернулись в золотую гонку, а то нас уже стали списывать со счетов. Мы живы-здоровы. Команда играла на результат, очень трудно было. Ростов всегда хорошо обороняется. Был непростой матч. Ударные зоны „Ростов“ блокировал, они хорошо насыщают середину поля, им очень сложно забить гол.

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— Что сказали в перерыве? Команда устроила навал и забила. — Мы и первый тайм играли неплохо, но не хватало быстрых перемещений мяча, скорости, риска внутри штрафной площади. На это обратили внимание. Разыграли стандартное положение, как планировали, потому что прямые подачи „Ростов“ практически все выигрывал.

— Сложно было без Денисова? — Тарасов и Коломейцев сыграли очень хорошо, но я бы выделил всю команду. После поражения от „Амкара“ (1:2) непросто приобрести стабильность и уверенность, ав итоге „Ростов“ ни одного момента у наших ворот не создал.

— Почему Антон Миранчук не появился? — У него микротравма, мы не можем рисковать. Лучше мы дадим ему паузу, чтобы он восстановился и потом сыграл.

— Сейчас Илья Геркус заявил, что клуб ведет переговоры со всеми, у кого истекает контракт. — Меня устраивают все, кто сегодня есть. Они ведут „Локомотив“ к высоким целям. У нас не 11 игроков, а 22. Это настоящая команда, которая всегда вместе даже в сложные времена. Я еще раз в этом убедился, когда после стрессового поражения от „Амкара“ ребята собрались и победили. Все начинается заново и главное, что футболисты психологически восстановились.

»ХУДШИЙ МАТЧ «РОСТОВА» В АТАКЕ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о причинах поражения своей команды во встрече с «Локомотивом». — Команда в обороне выглядела неплохо. Нам не удалась игра с мячом в тех моментах, когда мы им владели, когда он был у нас под контролем.

— «Ростов» в этом году плохо играет в гостях. С чем связываете? — Нам сложно и дома. Три игры из пяти весной были на выезде, но тут ничего не поделаешь, мы знали, какой будет календарь. Заслуживали большего в матчах с «Зенитом» и ЦСКА, были на выезде в Краснодаре. Это все непросто.

— Какие-то положительные моменты можете выделить? — Игрой в обороне доволен, до гола уж точно. Игрой в атаке — наоборот, это худший матч при мне с этой точки зрения. Впереди принимали, мягко говоря, не самые правильные решения.

— Гацкан принципиально играл против Фернадеша? Он постоянно его цеплял. — Нет, мы играли в два опорных, Гацкан и Сапета. Кто где оказывался по ситуации, там и играл против него. Это стечение обстоятельств.