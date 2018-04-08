Арбитры правильно засчитали первый гол «Спартака»

На 10-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Анжи» — "Спартак" верное решение принял арбитр Сергей Лапочкин , засчитав взятие ворот хозяев поля. В ходе голевой атаки красно-белых первый ассистент Александр Кудрявцев дважды правильно не фиксировал положение «вне игры» у спартаковцев.

Сначала Софьян Ханни в момент передачи Александра Самедова не забежал за линию офсайда, и судьи продолжили матч. А затем Квинси Промес, когда Ханни отправил ему мяч, не оказался в офсайде.

В ситуации с Промесом может возникнуть недопонимание. Потому разъясню.

Как известно, игрок находится в положении «вне игры» если любая часть его головы, тела или ноги находится на половине поля соперника (исключая среднюю линию), и любая часть его головы, тела или ноги ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Промес оказался ближе к линии ворот «Анжи», чем кто-либо из полевых игроков. Но в момент паса Ханни он находился дальше от линии ворот, чем мяч. ( Александр БОБРОВ )​

Анжи — Спартак М