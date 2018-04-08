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Победная раздевалка «Локомотива». Фото
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Победная раздевалка «Локомотива». Фото 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
«Локомотив» на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию из раздевалки команды после победы над «Ростовом» (1:0) в 25-м туре чемпионата России.
Единственный гол в начале второго тайма забил Джефферсон Фарфан. «Локомотив» набрал 52 очка и оторвался от "Спартака" в турнирной таблице на пять баллов, у железнодорожников есть игра в запасе.
"Локомотив" — «Ростов»: Фарфан сбил замок с ворот автобусного парка
Спасибо всем, кто верил в нас! Мы — Команда! #ЖелезноВместе #ЯрчеПрошлого #ЛокоРостов #НаПутиКГлавному
Публикация от FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv) 8 Апр 2018 в 9:15 PDT
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