Победная раздевалка «Локомотива». Фото

«Локомотив» на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию из раздевалки команды после победы над «Ростовом» (1:0) в 25-м туре чемпионата России.

Единственный гол в начале второго тайма забил Джефферсон Фарфан . «Локомотив» набрал 52 очка и оторвался от "Спартака" в турнирной таблице на пять баллов, у железнодорожников есть игра в запасе.

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