«Спартак» разгромил «Анжи» в матче РФПЛ благодаря хет-трику Промеса 

Махачкалинский «Анжи» на домашнем поле уступил московскому "Спартаку" в 25-м туре чемпионата России со счетом 1:4. Об этом сообщает «Советский спорт».
На 27-й минуте матча счет составлял 3:0 в пользу красно-белы благодаря хет-трику Квинси Промеса, который переместился на первую строчку в списке лучших бомбардиров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Илья Кутепов также отличился забитым мячом в составе победителей.
Единственный гол в составе «Анжи» смог отыграть аргентинец Хуан Лескано.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию матча.