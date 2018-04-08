Ещё
«Спартак» разгромил «Анжи» в матче РФПЛ благодаря хет-трику Промеса
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» разгромил «Анжи» в матче РФПЛ благодаря хет-трику Промеса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Махачкалинский «Анжи» на домашнем поле уступил московскому "Спартаку" в 25-м туре чемпионата России со счетом 1:4. Об этом сообщает «Советский спорт».
На 27-й минуте матча счет составлял 3:0 в пользу красно-белы благодаря хет-трику Квинси Промеса, который переместился на первую строчку в списке лучших бомбардиров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Илья Кутепов также отличился забитым мячом в составе победителей.
Единственный гол в составе «Анжи» смог отыграть аргентинец Хуан Лескано.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию матча.
Газета.Ru: последние новости
Эксперт: в Германии тронулся лед Каррера о матче с "Анжи": главным было показать командную игру Тренер "Зенита" Манчини заявил о желании сыграть в матче с "Краснодаром"
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой318
ЦСКА победил СКА6
Нурмагомедов обратился к Макгрегору6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Ягудин с женой попали в больницу28
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение