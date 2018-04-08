Ещё
Футболист Ари рассчитывает остаться в «Локомотиве» и не хочет возвращаться в «Краснодар»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист Ари рассчитывает остаться в «Локомотиве» и не хочет возвращаться в «Краснодар» 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари рассчитывает еще на год остаться в команде и категорически не хочет возвращаться в «Краснодар». Об этом футболист рассказал журналистам.
Бразилец перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Краснодара» в феврале 2017 года. Летом арендное соглашение было продлено еще на один сезон.
"Мой приоритет из всех вариантов — остаться в «Локомотиве». Большого желания вернуться в «Краснодар» у меня нет. Даже, если не получится с «Локо», то буду стараться найти другой вариант, но в «Краснодар» не хочу возвращаться. Сейчас переговоры с «Локомотивом» идут, но не хочу забегать вперед", — сказал Ари.
Бразилец провел за железнодорожников в сумме 19 матчей в различных турнирах и забил семь голов. Всего футболист выступает в России семь лет — с 2010 по 2013 год он играл за "Спартак", после чего перешел в «Краснодар».
ТАСС: последние новости
Карпин: ФК "Ростов" сложно играть как на своем поле, так и в гостях Семин: ФК "Локомотив" после победы над "Ростовом" вернулся в "золотую" гонку Геркус: "Локомотив" ведет переговоры с Фернандешом о продлении контракта
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой309
Нурмагомедов обратился к Макгрегору4
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение