Футболист Ари рассчитывает остаться в «Локомотиве» и не хочет возвращаться в «Краснодар» 

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари рассчитывает еще на год остаться в команде и категорически не хочет возвращаться в «Краснодар». Об этом футболист рассказал журналистам.
Бразилец перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Краснодара» в феврале 2017 года. Летом арендное соглашение было продлено еще на один сезон.
"Мой приоритет из всех вариантов — остаться в «Локомотиве». Большого желания вернуться в «Краснодар» у меня нет. Даже, если не получится с «Локо», то буду стараться найти другой вариант, но в «Краснодар» не хочу возвращаться. Сейчас переговоры с «Локомотивом» идут, но не хочу забегать вперед", — сказал Ари.
Бразилец провел за железнодорожников в сумме 19 матчей в различных турнирах и забил семь голов. Всего футболист выступает в России семь лет — с 2010 по 2013 год он играл за "Спартак", после чего перешел в «Краснодар».