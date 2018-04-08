Футболист Ари рассчитывает остаться в «Локомотиве» и не хочет возвращаться в «Краснодар»

МОСКВА, 8 апреля. / ТАСС /. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари рассчитывает еще на год остаться в команде и категорически не хочет возвращаться в «Краснодар». Об этом футболист рассказал журналистам.

Бразилец перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Краснодара» в феврале 2017 года. Летом арендное соглашение было продлено еще на один сезон.

"Мой приоритет из всех вариантов — остаться в «Локомотиве». Большого желания вернуться в «Краснодар» у меня нет. Даже, если не получится с «Локо», то буду стараться найти другой вариант, но в «Краснодар» не хочу возвращаться. Сейчас переговоры с «Локомотивом» идут, но не хочу забегать вперед", — сказал Ари.