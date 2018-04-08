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«Аякс» на своём поле победил «Хераклес»
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«Аякс» на своём поле победил «Хераклес» 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Аякс» одержал победу над «Хераклесом» в матче 30-го тура нидерландской Эредивизии. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал бразильский нападающий «Аякса» Давид Нерес, отправивший мяч в ворота гостей на 63-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал полузащитник Хаким Зиеш.
«Аякс», набрав 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Хераклес» (37) — на 11-й строчке.
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