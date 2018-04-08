«Аякс» на своём поле победил «Хераклес»

«Аякс» одержал победу над «Хераклесом» в матче 30-го тура нидерландской Эредивизии. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал бразильский нападающий «Аякса» Давид Нерес , отправивший мяч в ворота гостей на 63-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал полузащитник Хаким Зиеш

«Аякс», набрав 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Хераклес» (37) — на 11-й строчке.