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Ари: «Локомотив» извлек урок из тяжелого поражения от «Амкара»
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Ари: «Локомотив» извлек урок из тяжелого поражения от «Амкара» 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» сделал выводы после тяжелого поражения от пермского «Амкара» и теперь настраивается на каждый матч, как на финал. Об этом журналистам заявил нападающий железнодорожников Ари.
31 марта «Локомотив» в гостевом матче, перенесенном на «РЖД-Арену» в Москву, против «Амкара», проиграл со счетом 1:2.
"Мы извлекли урок из поражения от «Амкара», сделали выводы и играем каждую игру, как финал — только на победу", — сказал Ари.
В воскресенье «Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 1:0. «Первый тайм было тяжело играть против пяти защитников, но во втором появилось пространство. Мы пытаемся подойти к штрафной площади через пас, но в таких случаях не удается доводить дело до удара. Юрий Павлович Семин в перерыве сказал, что нужно прибавить в агрессивности, после чего появился результат», — отметил форвард.
После 25 туров чемпионата России «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, набрав 52 очка.
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