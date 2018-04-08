Ари: «Локомотив» извлек урок из тяжелого поражения от «Амкара»

МОСКВА, 8 апреля. / ТАСС /. Футбольный клуб «Локомотив» сделал выводы после тяжелого поражения от пермского «Амкара» и теперь настраивается на каждый матч, как на финал. Об этом журналистам заявил нападающий железнодорожников Ари.

31 марта «Локомотив» в гостевом матче, перенесенном на «РЖД-Арену» в Москву, против «Амкара», проиграл со счетом 1:2.

"Мы извлекли урок из поражения от «Амкара», сделали выводы и играем каждую игру, как финал — только на победу", — сказал Ари.

В воскресенье «Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 1:0. «Первый тайм было тяжело играть против пяти защитников, но во втором появилось пространство. Мы пытаемся подойти к штрафной площади через пас, но в таких случаях не удается доводить дело до удара. Юрий Павлович Семин в перерыве сказал, что нужно прибавить в агрессивности, после чего появился результат», — отметил форвард.

После 25 туров чемпионата России «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, набрав 52 очка.