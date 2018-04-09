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СМИ: тренер сборной Японии Халилходжич будет отправлен в отставку до ЧМ-2018
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СМИ: тренер сборной Японии Халилходжич будет отправлен в отставку до ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич будет отправлен в отставку за два месяца до начала чемпионата мира по футболу, который состоится в России. Об этом сообщает ТАСС.
По информации телеканала NHK, такое решение принял президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима.
Отмечается, что Тасима решил уволить наставника национальной команды после неудовлетворительных результатов в товарищеских матчах. Речь идет о поражении от команды Украины в конце марта со счетом 1:2.
Япония смогла пробиться в финальный этап мирового первенства, в котором сыграет в группе H с командами Польши, Сенегала и Колумбии.
Халилходжич был назначен главным тренером сборной Японии в марте 2015 года. Имя его преемника будет объявлено позднее.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
Ранее сообщалось, что ФИФА представила дизайн билетов ЧМ-2018.
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