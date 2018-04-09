СМИ: тренер сборной Японии Халилходжич будет отправлен в отставку до ЧМ-2018

Главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич будет отправлен в отставку за два месяца до начала чемпионата мира по футболу, который состоится в России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации телеканала NHK, такое решение принял президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима.

Отмечается, что Тасима решил уволить наставника национальной команды после неудовлетворительных результатов в товарищеских матчах. Речь идет о поражении от команды Украины в конце марта со счетом 1:2.

Япония смогла пробиться в финальный этап мирового первенства, в котором сыграет в группе H с командами Польши, Сенегала и Колумбии.

Халилходжич был назначен главным тренером сборной Японии в марте 2015 года. Имя его преемника будет объявлено позднее.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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