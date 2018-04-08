Эксперт: в Германии тронулся лед

Немецкий политолог Александр Рар подтвердил, что перемена настроений заметна в высших эшелонах власти ФРГ, и можно рассчитывать на смену курса в политике других государств, поддержавших Великобританию, передает НСН.

"Я бы сказал, что, действительно, лёд тронулся, и что-то начинает меняться в немецких высших кругах. Потому что даже заядлые критики России сейчас начинают давать ход назад, говорить о том, что мы проявили, как и немцы, солидарность с Англией, но она должна выложить все карты на стол.