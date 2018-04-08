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Эксперт: в Германии тронулся лед
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Эксперт: в Германии тронулся лед 

Газета.Ru 20 минут назад
Немецкий политолог Александр Рар подтвердил, что перемена настроений заметна в высших эшелонах власти ФРГ, и можно рассчитывать на смену курса в политике других государств, поддержавших Великобританию, передает НСН.
"Я бы сказал, что, действительно, лёд тронулся, и что-то начинает меняться в немецких высших кругах. Потому что даже заядлые критики России сейчас начинают давать ход назад, говорить о том, что мы проявили, как и немцы, солидарность с Англией, но она должна выложить все карты на стол.
И она ещё этого не сделала. Так что, действительно, сейчас в немецких кругах что-то изменилось, а Армин Лашет всё-таки член президиума правящей партии, и он не единственный, кто так считает. Министр иностранных дел сказал, что выступает за обновлённое сотрудничество с Россией. Мне кажется, что где-то в правительственных кругах Германии назревает понимание, что не надо было так преждевременно реагировать на английскую истерику", — заметил Александр Рар.
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