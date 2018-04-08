Венгер: «Дважды выходили из сложных ситуаций»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвёл черту под матчем с «Саутгемптоном» (3:2).

"Дважды мы оказывались в сложных ситуациях, но мы нашли ресурсы, чтобы выиграть этот матч. В концовке ситуация вышла из-под контроля, однако мы проявили дух. Когда ноги вас не слушаются, на помощь приходят психологические качества.

Удивлён, что Эльнени был удалён, ведь он не относится к числу агрессивных футболистов. Я не видел эпизода, поскольку четыре или пять игроков закрывали обзор.

Уэлбек сегодня сыграл потрясающе. Когда он здоров, то способен показывать свой максимальный уровень, я много раз говорил это. Что касается Нелсона, то он показал потенциал. Райан был немного скован и недостаточно рисковал. Ему не хватало свободы действий.