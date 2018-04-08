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«Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом»
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«Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче 33-го тура чемпионата Англии «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом»​ — 1:1. Теперь «синие» отстают от зоны Лиги чемпионов на 10 очков.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
33-й тур  "Челси" — «Вест Хэм» — 1:1 (1:0)
Голы: Аспиликуэта, 36 (1:0). Эрнандес, 73 (1:1).
"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Рюдигер, Мозес (Педро, 78), Канте, Фабрегас, Виллиан, Азар, Алонсо, Мората (Жиру, 78).
"Вест Хэм": Харт, Райс, Огбонна, Крессуэлл (Эвра, 64), Сабалета, Куяте, Нобл, Фернандес (Эрнандес, 70), Жоау Мариу (Каллен, 85), Масуаку, Арнаутович.
Предупреждение: Нобл, 46.
Судья: Френд.
8 апреля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
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