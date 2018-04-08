Чеснаков: Нужно обратить внимание на позицию президента по конкуренции

Это соответствует логике Владимира Путина , постепенно заполняющего повестку власти масштабными задачами, которые были предложены в мартовском Послании.

Следует обратить внимание на позицию президента по развитию конкуренции как одного из ключевых направлений в работе

В первую очередь следует обратить внимание на позицию президента относительно развития конкуренции как одного из ключевых направлений в работе, без которого, по его словам, «ни одна из задач достигнута быть не может». Это не просто замечание. Это установка. Причем долгосрочная.

Еще в декабре прошлого года Путин подписал указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Первым пунктом значится необходимость «считать активное содействие развитию конкуренции в Российской Федерации приоритетным направлением деятельности президента», органов государственной власти и местного самоуправления. Тем же указом президент утвердил и Национальный план развития конкуренции на 2018 — 2020 годы. Не очень заметно, что документ этот стал ориентиром для органов власти. А зря. Госсовет показал, что тихой сапой проигнорировать план будет невозможно.

Кроме бюрократической практики и целевых показателей в данном вопросе важна идеология, заложенная в основу принятых решений. Президент понимает, что консервирование практики госорганов в этой сфере влечет не только финансовые потери для бюджета, но и политические издержки. Власти начинают работать на самих себя. Госаппарат становится неэффективным. Это опасно. Искусственные механизмы создают лишь видимость эффективности. В усложняющейся реальности современного мира самообман чреват серьезными стратегическими проигрышами. Цифровая экономика и информационная открытость делают такой бюрократический подход нежизнеспособным.

Также стоит обратить внимание на еще одно важное событие, связанное с планом президента, — заседание Совета безопасности, посвященное обсуждению проекта Основ государственной пограничной политики страны. Важна формулировка Путиным перечня новых вызовов, стоящих перед страной, и тех задач, которые он предлагает в ближайшее время решать. Среди первоочередных угроз наращивание военного потенциала НАТО , попытки заморозить интеграционные процессы с участием России, провокации с целью создать новые или «поджечь» старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних с Россией регионах, угроза военно-политической нестабильности по периметру российских границ, рост контрабанды и преступности, гуманитарные проблемы. Новая пограничная доктрина и заложенные в ней решения становятся еще одним элементом комплексной системы национальной безопасности, которую политическое руководство страны намерено последовательно реализовывать.

Показательно, что премьер и председатель «ЕР» уверенно ставит партии задачи на долгосрочную перспективу — обеспечение темпов экономического роста выше мировых, привлечение инвестиций, внедрение современных технологий и т.д. Для «Единой России» этот расширенный формат важен еще и в связи с начинающейся избирательной кампанией в региональные законодательные органы и собрания административных центров субъектов Федерации. Для придания импульса мобилизационного проекта «ПолитСтарт». Его успех во многом зависит от ребрендинга партструктуры, еще в январе заявленной новым секретарем генсовета Андреем Турчаком на период после президентских выборов. Интересно посмотреть, как партия будет перестраиваться. Кстати, о развитии внутренней конкуренции в свете слов президента на Госсовете всем партиям неплохо бы задуматься.

Премьер и председатель «ЕР» уверенно ставит партии задачи на долгосрочную перспективу

В этой связи обратила на себя внимание встреча премьера с главными думскими оппозиционерами — представителями КПРФ . Коммунисты, судя по информации в СМИ, решили не «размазываться», а сосредоточились на сельхозтематике. Это понятно. С одной стороны — партия всегда считала село своей опорой. С другой — КПРФ на селе со временем проседает все больше. Не помогают коммунистам даже попытки политизации темы во время президентских выборов. Сельский электорат голосует за Путина. Долгое время худший результат КПРФ на президентских выборах был закреплен за самым известным аграрием Николаем Харитоновым . Очередная попытка выдвинуть в кандидаты от партии человека, связанного с селом, Павла Грудинина с треском провалилась и в этом году. Поможет ли КПРФ традиционная фокусировка на селе в новом думском электоральном цикле, сказать сложно.