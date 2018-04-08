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Видео: медсестра одной из новосибирских больниц жестоко обращается с младенцем-отказником
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Видео: медсестра одной из новосибирских больниц жестоко обращается с младенцем-отказником 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В сети появились шокирующие видеокадры, на которых якобы запечатлена медсестра Детской городской клинической больницы №4, жестоко обращающаяся с младенцем из палаты для отказников.
На видеозаписи видно, как некая женщина с силой кидает ребёнка на кровать. Редакции НГС удалось выйти на родственницу автора видео.
«Это моя сноха, зовут её Татьяна. Она вместе со своим грудным ребёнком лежит сейчас в этой больнице с двусторонней пневмонией. В шесть часов вечера примерно они вышли в коридор делать ингаляцию. Получается, где она сидела в коридоре, оттуда она и снимала видео. Она увидела, как обращаются с ребёнком. Сначала её это повергло в шок. Это хорошо она додумалась снять на видео», — рассказывает Кристина.
По словам собеседницы издания, медработники попытались отговорить женщину от обнародования видео.
« Она вначале подошла к врачам, сказала об этом, показала видео. На что они сказали: не вздумайте даже куда-то это показывать, потому что это уголовно наказуемо. Они сказали, что в понедельник на пятиминутке мы решим, что будет. Сегодня приходил главный врач, по-моему, к ней, и разговаривал по этому поводу. Попросил показать видео — она ему показала. Он сказал, что, да, это ужасно, мы будем разбираться, мы будем решать эту проблему», — дополняет свой рассказ женщина.
В ходе беседы Кристина пояснила, что ей самой приходилось ухаживать за детьми-отказниками из-за равнодушия персонала больницы.
« Я сама так лежала с ребёнком в этой больнице и сама видела отношения там к детям. К грудным деткам, они плачут, хотят кушать, на них внимание вообще не обращают. Я понимаю, что детдомовские дети, нельзя им много внимание уделять, чтобы не привыкали, но не настолько, что они прям плачут прям навзрыд. Они им бутылочку прям воткнут в рот, тряпочку какую-нибудь подстелят, чтобы бутылочка не падала, и уходят. Неизвестно — может, ребёнок захлебнется этой бутылочкой. Я сама лично подходила и кормила ребятишек, потому что они плакали, теряли эту бутылочку. Но это было в 2014 году», — рассказывает собеседница НГС.
Редакции не удалось подтвердить подлинность видео у руководства больницы. НГС следит за развитием событий.
Новосибирские больницы уже не первый раз попадают в поле зрения журналистов и пользователей Всемирной паутины. В середине марта стало известно, что в новосибирской городской клинической больнице №25 умерла роженица и её ребёнок. В начале апреля в память об Анастасии Бровкиной прошёл траурный митинг.
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