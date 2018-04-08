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«Лацио» одержал победу над «Удинезе» в матче Серии А
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«Лацио» одержал победу над «Удинезе» в матче Серии А 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Лацио» на выезде одержал победу над «Удинезе» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей голами отличились Чиро Иммобиле и Луис Альберто, за «Удинезе» единственный гол смог забить Кевин Ласанья.
Это уже восьмое поражение подряд для = «Удинезе» в Серии А.
"Лацио" с 60 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» с 33 баллами находится на 13-м месте.
Италия — Серия А. 31-й тур Удинезе (Удине) — Лацио (Рим) — 1: 2 Голы: 1:0 — Ласанья — 13, 1:1 — Иммобиле — 26, 1:2 — Альберто — 37
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