«Лацио» одержал победу над «Удинезе» в матче Серии А

«Лацио» на выезде одержал победу над «Удинезе» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Об этом сообщает «Советский спорт».

Это уже восьмое поражение подряд для = «Удинезе» в Серии А.

"Лацио" с 60 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» с 33 баллами находится на 13-м месте.

Италия — Серия А. 31-й тур Удинезе (Удине) — Лацио (Рим) — 1: 2 Голы: 1:0 — Ласанья — 13, 1:1 — Иммобиле — 26, 1:2 — Альберто — 37