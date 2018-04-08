ЦСКА воскрес! И сыграет в финале Кубка Гагарина

За первые четыре минуты хозяева пропустили две шайбы и заменили вратаря. Но достали из себя силы и переломили ход, казалось, проигранного матча. Чемпион низложен. Команда Игоря Никитина — в финале.

ЗАЧЕМ СПРЯТАЛИ КАПРИЗОВА?

«Непросто такую нагрузку выдержать». ЦСКА объяснил главный ход Никитина

Без права на ошибку. На краю пропасти. Почти полтора часа без заброшенных шайб. Ковальчук — без баллов за результативность во всей серии, а Волшебник Дацюк — без голов. Это про СКА.

Возвращение в ворота Сорокина и — вот уж настоящая сенсация — отсутствие в заявке Капризова и Робинсона. Лучшего нападающего и лучшего защитника, отметившихся архиважными голами в четвертом и пятом матче. Это про ЦСКА.

Почему нет Капризова и Робинсона? Вот главный вопрос, задаваемый болельщиками и специалистами. Вынужденная мера или тонкий стратегический ход тренерского штаба москвичей в расчете на седьмой матч? Наподобие внедрения запасного вратаря Юханссона в пятничной игре. Швед героически отразил все 29 бросков. Нейтрализовав опаснейшие выпады Дацюка (дважды), Коскиранты, Гусева…

На фоне московских потерь отсутствие питерского защитника-олимпионика Войнова, которого заменил опытный кубковый боец Белов, выглядит комариным укусом слону. Тем более что Белов умеет забивать ЦСКА.

Что касается вратарской рокировки у хозяев — тут вопросов меньше. Основным голкипером продолжает оставаться олимпийский чемпион Сорокин.

Теперь Ковальчук… Ему кое-кто поспешил наклеить ярлык «некубковый» и объявить профнепригодным для НХЛ, где Легенда №17 планирует продолжить карьеру. Мол, не может поразить ворота своей ручной команды, которую огорчал чаще всех.

Не хочется в праздничный день говорить о мистике-чертовщине, но, похоже, ворота ЦСКА и впрямь заколдованы. Чем иначе объяснить промах Ковальчука из убойной позиции в концовке четвертого матча — шайба пролетела между Сорокиным и стойкой. А защитник Гавриков, похоронивший в олимпийском полуфинале чехов, угодил в стойку из стопроцентной голевой ситуации. А ведь в Пхенчхане он забивал Францоузу слета в лихой контратаке с передачи Телегина — это высший пилотаж.

Болельщики словно предчувствовали такие пробоины в составе ЦСКА и к кассам не спешили. За два часа до стартового вбрасывания билеты продавали на любую толщину кошелька. От 1700 рублей на гостевой фан-сектор до 5000 на VIP-трибуну.

«ВСПОМНИТЕ КВЕБЕК И ПОСТАВЬТЕ ЗНАК РАВЕНСТВА»

В него не верили, а сегодня он может остановить СКА Старик Хоттабыч, раздвигавший штанги футбольных ворот, гостям не понадобился. С этой ролью прекрасно справился Гусев. Но второй минуте он несколько раз пропустил шайбу под клюшкой своего олимпийского партнера Киселевича. Но вместо логичного паса на летящего на всех парах в зону Барабанова бросил в сторону ворот. На несколько мгновений все потеряли шайбу из виду. Автор этих строк, сидевший напротив владений хозяев, первым увидел ее в сетке. Только потом зажглась праздничная подсветка вратарской зоны. Гусев, не поверив своему счастью, покатил на лавку. Повтор показал, как шайба от вратарской ловушки коварно спикировала ему за спину.

А через две с половиной минуты хозяевам впору было выбрасывать белый флаг. Кови проснулся! Получив в затяжной позиционной атаке шайбу от Гаврикова, лидер питерцев изящно обманул Светлакова и неотразимо бросил в правый от Сорокина угол. Отправив вратаря на лавку. По совету Вячеслава Быкова вспоминаем золотой Квебек-2008 и ставим знак равенства.

Ковальчук продолжал высекать искру.

Во втором периоде он, потеряв клюшку, вернулся в оборону и в падении прервал передачу на пятачок. А через несколько секунд, когда орудия труда лишился еще и Гавриков, рукой перебросил шайбу через заградительное стекло. Москвичи хором требовали удаление. Не обратив внимание на то, где приземлилась шайба — на лавке ЦСКА. Стало быть, криминала нет?

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА

Но пробить Юханссона Ковальчуку и Ко не удавалось. Москвичи же шансом воспользовались. В контратаке Шалунов нашел на пятачке защитника-земляка Нестерова (оба из Челябинска), который опередил Широкова и сократил разрыв в счете.

Хозяева встрепенулись и навалились на ворота Коскинена. Тут-то случился эпизод, заслуживающий детального разбора. Каблуков у борта сокуршил дебютировавшего в серии Ожиганова. Москвич пропустил удар в район головы и покинул площадку на полусогнутых, с помощью партнеров. Никитин бегал по лавке, выставив локоть. Локоть показывал судьям и капитан ЦСКА Андронов. А те нарушения правил не усмотрели.

В третьем периоде люди в полосатых рубашках еще раз удивили, когда хозяева клюшками пытались отбросить потерянное оружие Светлакова. Что автоматически карается малым штрафом…

Казалось, сил при оскудевшем атакующем ресурсе хозяевам не хватит. Тем более что в третьем периоде они зачастили в штрафной бокс. Но редкая вылазка в питерскую зону привела к голу. Попов пасом из-за ворот нашел на пятачке Григоренко. 2:2.

В овертайме на излете сил Дацюк, добивая шайбу в пустой угол, уже видел ее в скетке. Но откуда ни возьмись на ее пути вырос щиток Юханссона. Очевидное невероятное! Во истину шведская стенка!

А через минуту зал выдал рекордные в сезоне децибелы. Когда Григоренко докопал на пятачке до победного гола. ЦСКА идет на Казань. Костяк СКА во главе с Олегом Знарком готовится к чемпионату мира в Дании.

СТАТИСТИКА

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0). 5216 зрителей.

Голы: 0:1 Гусев 7 (1.33), 0:2 Ковальчук 6 (Херсли, Гавриков, 4.09), 1:2 Нестеров 1 (Шумаков, Шалунов, 35.19), 2:2 Григоренко 8 (Попов, 56.23), 3:2 Григоренко 9 (Попов, Петров, 69.35).

Вратари: Сорокин (Юханссон, 4.09) — Коскинен.

Штраф: 14-10.

Счет в серии: 4-2.