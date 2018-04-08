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Вадим Скрипченко: «Сегодня „Анжи“ и „Спартак“ были в разных весовых категориях»
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Вадим Скрипченко: «Сегодня „Анжи“ и „Спартак“ были в разных весовых категориях» 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко после поражения от "Спартака" (1:4) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что его команде нужно принять этот результат. По словам специалиста, махачкалинцы провалили первые полчаса игры, а после гола Хуана Лескано появилась надежда на возвращение в игру.
— Провальными были первые 30 минут, когда пропустили три мяча, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Скрипченко. — Сейчас трудно ответить, почему так произошло. Ряд причин. Надо спокойно, когда эмоции улягут, проанализировать это все. Конечно, такую фору давать команде, которая претендует на чемпионство, нельзя.
Затем забили гол, и появилась надежда, что можем вернуться в игру, но, к сожалению, произошла ошибка — и 1:4. Думаю, «Спартак» играл по счету, с запасом. Со скамейки показалось, что сегодня мы были в разных весовых категориях. «Спартак» намного солиднее смотрелся, помастеровитее в индивидуальных и командных действиях. Надо принять поражение и двигаться дальше.
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