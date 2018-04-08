Отман Эль-Кабир: Будет приятно пообщаться с Промесом до и после матча со «Спартаком»

Погребняк показал «Зениту» , как забивать, но положение «Тосно» не улучшается

— Ничья в Петербурге — хороший результат? — Это лучше, чем поражение. Мы хотели взять три очка, но когда проигрываешь после 85 минут и потом сравниваешь счет — это нормальный исход. И все же нам надо было сегодня побеждать.

— Какие амбиции у «Урала» на остаток чемпионата? — Мы в середине таблицы, но нас отделяют всего три очка от 13-го места. Нам нужно выиграть хотя бы еще один матч, чтобы быть уверенными в сохранении места в премьер-лиге на следующий сезон. Мы хотим это сделать как можно раньше. Сейчас это наша главная цель — место в РФПЛ.

— Как вообще себя чувствуете в «Урале» после почти двух месяцев в команде? — Все хорошо, моя форма становится лучше, я больше привыкаю к партнерам. Приятно, что в третьем матче подряд сделал результативное действие. Надеюсь, в следующем сезоне моя игра станет еще лучше.

«Обидно — не то слово». «Тосно» расстроен ничьей, а «Урал» огорчен пенальти

— В следующем туре «Урал» играет со «Спартаком» , где играет ваш старый друг Куинси Промес. Рады встретиться с ним? — Да, очень воодушевлен. Много времени прошло с тех пор, как я виделся с ним — пять или шесть лет. Мне будет приятно наверстать с ним упущенное, немного пообщаться до и после матча.

— С какими ожиданиями подходите к игре? — Нам будет сложно, но это футбол. Если будем верить в себя, сыграем на своем уровне, то сможем победить любую команду. Наш главный враг — мы сами. Если не покажем свой настоящий уровень — это осложнит нашу игру. Мы будем играть дома, стадион будет заполнен, а с нашими фанатами все возможно.

— Кстати, о стадионе. Видели в своей жизни что-нибудь лучше этой арены? — Он в топ-3 моих любимых стадионов. Арена очень красивая. Снаружи стадион выглядит по-русски, а внутри него все очень современно. Поле там хорошее. Нам приятно проводить там домашние матчи, — сказал Эль-Кабир корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Тосно» и «Урал» сыграли вничью на «Петровском» — 2:2. Оба гола у тосненцев забил Павел Погребняк , в составе гостей отличились Владимир Ильин и Отман Эль-Кабир. Уральцы после 25 туров занимают девятое место, имея в активе 30 очков. «Тосно» с 24 баллами идет на 15-й позиции.

13 апреля тосненцы в матче 26-го тура встретятся в Грозном с «Ахматом», а «Урал» двумя днями позднее примет на «Екатеринбург Арене» «Спартак».

Эль-Кабир присоединился к екатеринбургскому клубу в феврале 2018 года после перехода из шведского «Юргордена». В пяти матчах РФПЛ голландец забил два гола и сделал одну результативную передачу.