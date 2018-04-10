Чемпионат мира по футболу и формирование имиджа России

В последний год всю Россию и в особенности ее столицу активно чистят и полируют. Чемпионат мира по футболу должен сформировать положительный образ России во всем мире.

«Я никогда раньше не видела, чтобы центр Москвы был настолько ухоженным, как сейчас», — сообщает исследователь Пиа Койвунен (Pia Koivunen).

Койвунен выступала на семинаре «Россия — хозяйка Чемпионата мира по футболу» (Venäjä futisisäntänä). На мероприятии обсуждались грядущие соревнования, а также история советского и российского спорта. Во многих выступлениях поднимались политические вопросы и обсуждались недавние конфликты.

В период правления Владимира Путина можно говорить о буме масштабных событий.

В этом тысячелетии Россия старается регулярно организовывать спортивные соревнования и другие важные мероприятия — например, международные саммиты. Происходящее можно рассматривать с точки зрения международной и российской аудитории.

«Для зарубежных стран эти события должны быть свидетельством надежности России, должны изменить негативный образ страны и укрепить ее позицию сильного игрока на международной арене. В самой России таким образом стремятся оправдывать положение Путина и поддерживать патриотизм. Хотя критика будет присутствовать всегда, будущий Чемпионат мира скорее должен поднять популярность Путина, а не сказаться на ней негативно», — считает Койвунен.

От классового сознания к власти олигархов

Путин активно участвует в продвижении Чемпионата мира. На официальной странице мероприятия в Твиттере недавно появилось видео, на котором запечатлены бывшие и нынешние звезды футбола, чеканящие мяч. Видео заканчивается кадром, где по мячу бьет сам президент России.

В том, что наш восточный сосед использует в спорте политику, нет ничего нового.

«В Советском Союзе спортивные события служили продвижению идей социализма. Политизация спорта в России началась очень давно», — отметил профессор Веса Варес (Vesa Vares).

Развитие этой идеи привело к появлению своих внутренних «олимпиад» (например, спартакиад) и изоляции от западного мира спорта, который считали аморальным, коммерческим и разрушающим понятие классового сознания.

Футбол привезли в Россию англичане. Уровень игры изначально был довольно низким, и в 1912 году обыграть русских умудрилась даже сборная Финляндии.

Начиная с 30-х годов, этот вид спорта начали развивать, и сборные Советского Союза и других стран Восточного блока начали показывать хорошие результаты. Многие помнят, например, легендарную сборную Венгрии 1950-х, которая взяла серебро под руководством Ференца Пушкаша (Ferenc Puskás), или «черного паука» Льва Яшина , который, по словам одного западного журналиста «был хозяином штрафной площадки, как Советский Союз был хозяином Восточной Европы».

После распада СССР вся система спорта рухнула. Футбол постепенно становился все популярнее, и им сильно заинтересовались местные олигархи. В последние годы многие богачи стремились стать хозяевами западных клубов. Самый известный пример — Роман Абрамович , владелец «Челси».

«Возможно, что при помощи покупки иностранных клубов российские олигархи хотели повысить уровень личной безопасности, — рассуждает Веса Варес. — В таком случае Кремлю будет не так легко ими управлять».

Бойкот и активность в социальных сетях

Политическая атмосфера в России сильно изменилась со времени сочинской зимней Олимпиады 2014 года. Если перед Олимпиадой в Сочи главной была новость об освобождении группы Pussy Riot, то сейчас популярностью пользуются такие темы, как оккупация Крыма, ситуация на Украине и в Сирии, вмешательство России в проведение выборов и недавняя попытка убийства бывшего шпиона, в которой обвиняется Россия — и, конечно же, допинг-скандал.

Игры подразумевают проблемы и сами по себе. Места для проведения игр строят северокорейские гастарбайтеры, большая часть зарплаты которых идет администрации Ким Чен Ына . Исследователь Сами Коламо (Sami Kolamo) во время своего выступления пошутил над тем, что «на самом деле Международная федерация футбола ФИФА посредством проведения Чемпионата мира по футболу будет поддерживать ядерную программу Северной Кореи».

Многие поддерживают идею о бойкоте соревнований. Англия грозится отказаться от участия в Чемпионате мира, если выяснится, что в скандале со шпионами была замешана Россия.

Участники семинара пришли к выводу, что не следить за матчами будет невозможно, но о том, стоит ли ехать на Чемпионат мира, нужно еще подумать.

«Во время игр футболисты вынуждены будут хранить молчание в соответствии с условиями контрактов, но вот мы, сидя на диване дома, можем критически обсуждать происходящее в социальных сетях», — сказала Риикка Туртиайнен (Riikka Turtiainen), изучавшая вопрос использования социальных сетей спортсменами.

«Если повезет, твиты могут попасть в телепередачи», — подбадривает она.