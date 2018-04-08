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Символ Чемпионата мира по футболу волк Забивака улетел в космос
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Символ Чемпионата мира по футболу волк Забивака улетел в космос 

Eva.ru 55 минут назад
Фото: Eva.ru
Участники 55-ой экспедиции на МКС: российский космонавт Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд отправились в открытый космос вместе с плюшевым лицензионным символом Чемпионата мира по футболу — волком Забивакой.
Космонавтам предстоит выполнить большую научную программу — провести более 50 экспериментов, осуществить мониторинг поверхности Земли, выйти в открытый космос и запустить вручную несколько наноспутников.
Экипаж настроен позитивно, обещает провести на борту МКС свой мини-чемпионат по футболу вместе с любимцем болельщиков всего мира — волком Забивакой. Кроме того, космический корабль «Союз МС-08» доставит на станцию мяч Чемпионата мира по футболу 2018 года. Космонавты проведут с ним пиар-мероприятие, после чего спортивный снаряд будет возвращен на Землю космонавтом Антоном Шкаплеровым и, возможно, будет использован в первом матче чемпионата.
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