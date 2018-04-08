Символ Чемпионата мира по футболу волк Забивака улетел в космос

Участники 55-ой экспедиции на МКС: российский космонавт Олег Артемьев , астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд отправились в открытый космос вместе с плюшевым лицензионным символом Чемпионата мира по футболу — волком Забивакой.

Космонавтам предстоит выполнить большую научную программу — провести более 50 экспериментов, осуществить мониторинг поверхности Земли, выйти в открытый космос и запустить вручную несколько наноспутников.

Экипаж настроен позитивно, обещает провести на борту МКС свой мини-чемпионат по футболу вместе с любимцем болельщиков всего мира — волком Забивакой. Кроме того, космический корабль «Союз МС-08» доставит на станцию мяч Чемпионата мира по футболу 2018 года. Космонавты проведут с ним пиар-мероприятие, после чего спортивный снаряд будет возвращен на Землю космонавтом Антоном Шкаплеровым и, возможно, будет использован в первом матче чемпионата.