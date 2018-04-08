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Зидан: «Мы с Роналду еще до матча с „Атлетико“ решили, что я его заменю»
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Зидан: «Мы с Роналду еще до матча с „Атлетико“ решили, что я его заменю» 

SPORT24.ru 8 часов назад
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 31-го тура Примеры против «Атлетико» (1:1), объяснил, почему он заменил нападающего Криштиану Роналду на 64-й минуте игры. Специалист поберег лидера команды перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса, который состоится 11 апреля. В первом матче мадридский клуб добился выездной победы со счетом 3:0.
»Мы с Криштиану решили, что я его заменю, еще до игры. Это была техническая замена, но могу сказать, что Криштиану точно сыграет в среду с «Ювентусом».
«Реал» прибавляет и играет лучше. Даже сегодня мы создали много моментов. Мы не очень хорошо действовали в первые 10-15 минут второго тайма, но в футболе такое случается. В любом случае я хочу поздравить своих игроков. Пока нас особо не критикуют, но стоит нам допустить несколько ошибок, и критики вернутся. Мы не хотим быть похожими на себя двухмесячной давности, потому смотрим вперед. Сейчас мы полностью сосредоточены на матче с «Юве». Это будет большая игра для нас», — цитирует Зидана Fox Sports.
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