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Конте: «Эта игра отражает наш сезон»
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Конте: «Эта игра отражает наш сезон» 

Евро-футбол.Ру 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал комментарий после ничьей с «Вест Хэмом» (1:1).
"Эта игра является отражением нашего сезона. Часто бывает так, что мы создаём много моментов, но не можем их реализовать. Нам не хватает завершения, в то время как соперник наносит два удара и забивает. Жаль, ведь сегодня мы доминировали.
Тяжело победить, когда ты не реализуешь моменты. В этом сезоне у нас было много матчей, где мы показывали хороший футбол, но играли вничью или проигрывали.
Форвардам не хватает уверенности? Мората забил два гола из офсайда, у него всё в порядке с уверенностью. Мы создали достаточно моментов для Азара, Виллиана и Мораты. Повторюсь, эта игра отражает наш сезон", — цитирует Конте BBC.
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