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Тура и Кабуу одержали победы в «Миланском марафоне»
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Тура и Кабуу одержали победы в «Миланском марафоне» 

Чемпионат.com 45 минут назад
Эфиопский бегун Сеефу Тура и спортсменка из Кении Люси Кабуу одержали победы в ежегодном «Миланском марафоне», который проводится в Милане (Италия) с 2000 года. Марафон имеет бронзовый статус IAAF. Рекорд трассы был установлен в 2017 году кенийцем Эдвином Коэчем (2:07.13).
«Миланский марафон» Мужчины
1. Сеефу Тура (Эфиопия) — 2:09.04. 2. Юстас Кимутай Кипкосгей (Кения) — 2:10.00. 3. Барнабас Киптум (Кения) — 2:10.17.
Женщины
1. Люси Кабуу (Кения) — 2:27.02. 2. Вивиан Йероно Киплагат (Кения) — 2:27.08. 3. Шейла Чепкеч (Кения) — 2:29.25.
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