Тура и Кабуу одержали победы в «Миланском марафоне»

Эфиопский бегун Сеефу Тура и спортсменка из Кении Люси Кабуу одержали победы в ежегодном «Миланском марафоне», который проводится в Милане (Италия) с 2000 года. Марафон имеет бронзовый статус IAAF. Рекорд трассы был установлен в 2017 году кенийцем Эдвином Коэчем (2:07.13).

«Миланский марафон» Мужчины

1. Сеефу Тура (Эфиопия) — 2:09.04. 2. Юстас Кимутай Кипкосгей (Кения) — 2:10.00. 3. Барнабас Киптум (Кения) — 2:10.17.

Женщины

1. Люси Кабуу (Кения) — 2:27.02. 2. Вивиан Йероно Киплагат (Кения) — 2:27.08. 3. Шейла Чепкеч (Кения) — 2:29.25.