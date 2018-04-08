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Каррера: «Воспользовались возможностями, которые нам предоставил „Анжи“
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Каррера: «Воспользовались возможностями, которые нам предоставил „Анжи“ 

Евро-футбол.Ру 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвёл итоги матча с «Анжи» (4:1) в эфире канала «Наш Футбол».
— Ваш коллега сказал, что было ощущение, что сегодняшние соперники в разных весовых категориях. Как вам показалось?
— Мы провели хороший матч, воспользовались возможностями, которые нам предоставил «Анжи». Нам успешно удалось ограничить контратаки соперника. Конечно же, несмотря на то, что мы подумали, что уже победили, нам забили гол.
— Какая была установка на матч, важно было ли забить именно быстрый гол?
— Нет, главное было победить, забить можно было и на 90-й минуте. Главное было показать, что присутствует командная игра, что именно команда побеждает на поле.
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